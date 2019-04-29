Дебютные голы Уткина и Стоцкого — в видеообзоре матча «Краснодар» — ЦСКА

В 25-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл ЦСКА со счётом 2:0. Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе. Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов.

На 7-й минуте счёт открыл Даниил Уткин. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Иван Игнатьев. В начале второго тайма преимущество «быков» увеличил Дмитрий Стоцкий, которому ассистировал Вандерсон. Для обоих футболистов эти голы стали дебютными в футболках краснодарского клуба.

«Краснодар», набрав 46 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (44) опустился на 4-е место.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Ростовом», а ЦСКА предстоит домашняя встреча с «Динамо». Оба матча состоятся 5 мая.