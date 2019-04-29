Мать Рабьо: президент «ПСЖ» своими руками разрушил команду, отравив её ядом

Вероник Рабьо, мать полузащитника «Пари Сен-Жермен» Адриена Рабьо, выразила мнение, что клуб в будущем пострадает от своего отношения к футболисту, а также обвинила президента парижан Нассера Аль-Хелаифи в неудовлетворительных результатах команды.



«Я бесконечно благодарна Атему Бен-Арфа за его слова и поддержку. Если бы он это не сказал, я бы не заговорила. Нужно всегда уважать людей вокруг. Если вы этого не делаете, то в какой-то момент придёт расплата. Думаю, однажды Адриен тоже встретится с «ПСЖ» и доставит им проблемы. Потому что это жизнь. Когда делаешь что-то не так, всегда есть последствия.



Президент клуба принял максимально несправедливое решение, все знают это. Сделав это, он отравил команду ядом, и в последние пять месяцев мы видим последствия. Он своими руками разрушил свою команду, потому что забыл о человечности. Аль-Хелаифи показал, что не знает не только футбол и своих игроков, но и людей в целом», — цитирует мать футболиста L’Equipe со ссылкой на AFP.



Источник: Зидан не заинтересован в переходе Рабьо в «Реал»