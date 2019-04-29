Тихонов: «Крылья Советов» не выплатили мне полную сумму

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал слова директора по развитию «Крыльев Советов» Александра Шикунова о том, что с ним рассчитались по долгам.

«Самарский клуб не полностью погасил свой долг передо мной. Не важно, большую часть они мне выплатили или меньшую, тот, кто даёт такие комментарии, должен знать, что мне не выплатили полную сумму. Пусть посмотрят решение палаты по разрешению споров.



За эти три месяца со мной никто не связывался и не разговаривал. Я с ними также не выходил на связь. Зачем мне пытаться, если со мной не общаются сами? Мы решали всё через палату», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее сообщалось, что из-за невыплаты долга Тихонову «Крыльям Советов» грозило наказание со стороны Российского футбольного союза.