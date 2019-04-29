Источник: Тухель теряет контроль над раздевалкой «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель испытывает проблемы с командой в концовке нынешнего сезона.



Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, немецкий специалист теряет контроль над раздевалкой. Ряд футболистов теряют уважение к Тухелю, и он это чувствует.



В частности, утверждается, что некоторые игроки парижан не относятся серьёзно к концовке нынешнего сезона и даже не хотели ехать на матч 28-го тура Лиги 1 с «Нантом», в котором команда в итоге потерпела поражение со счётом 2:3. Тухель шокирован таким отношением футболистов к делу, но не способен в полной мере влиять на них.



Тухель возглавил «ПСЖ» летом прошлого года. После 33 туров команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. В Лиге чемпионов парижане добрались до 1/8 финала, где уступили «Манчестер Юнайтед». На днях «ПСЖ» потерпел поражение от «Ренна» в финале Кубка Франции.

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