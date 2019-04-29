Федотов: футбольный бог наказывает «Оренбург» за плохую реализацию

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвёл итоги матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:1).



«Хорошо, что отыгрались, хотя, в принципе, ничего не дали создать сопернику. Сами имели ряд очень хороших голевых моментов, но не довели дело до конца. За плохую реализацию футбольный бог нас наказывает. Тем не менее ушли от поражения. Очко — это шаг вперёд. Конечно, обидно, ведь мы настраивались и были готовы дать хороший бой, добиваться победы.



Наши игры заканчиваются обилием жёлтых карточек. Почему-то в таких же эпизодах соперники их не получают, а мы получаем. Это вносит нервозность в действия команды. Да, у нас есть небольшие кадровые проблемы. Надеемся, к игре с „Рубином“ уже кто-то вернётся в строй. По крайней мере, те же дисквалифицированные Попович и Сиваков», — приводит слова Федотов пресс-служба «Оренбурга».

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