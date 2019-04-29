«Аталанта» одержала победу в домашнем матче с «Удинезе»

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Удинезе». Встреча состоялась на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



На 81-й минуте главный арбитр встречи Пьеро Джакомелли назначил пенальти в ворота «Удинезе», который успешно реализовал полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон. Второй гол забил хавбек бергамской команды Марио Пашалич. Таким образом, «Аталанта» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Италии до девяти матчей, а «Удинезе» продлил серию без побед — до четырёх.



«Атланта» из Бергамо набрала 59 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, сместив «Рому». «Удинезе» (33) — на 17-м месте в таблице чемпионата Италии. Ранее титул чемпиона Италии завоевал туринский «Ювентус».