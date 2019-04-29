Сорокин: то, что забиваю много «Спартаку» и «Зениту» — стечение обстоятельств

Защитник «Рубина» Егор Сорокин прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).



«Я забиваю благодаря команде, без неё я бы ничего сделать не смог. «Спартак» — мой клиент? Нет, почему, это просто стечение обстоятельств. Что касается проблем состава с «Рубином», то я бы не сказал, что мы аутсайдеры, просто по набранным, наверное, это так выглядит. У нас есть молодые ребята, которые растут и стараются, есть взрослые, которым есть, что доказывать, так что мы не мальчики для битья.



Есть ли разница между тем «Спартаком», которому я забивал осенью и сегодняшним? Тогда я вышел на 90-ой минуте, а сейчас отыграл весь матч. Со скамейки тот матч видел, но прошло уже столько времени, что я на это внимание не обращал. Мы идём от игры к игре.



Слухи о моём уходе? У меня контракт с «Рубином», и полноценно его отрабатываю, так что слухи я не комментирую. Что касается шуток в раздевалке по поводу того, что я – защитник, и при этом лучший бомбардир, то по мелочи они есть, но никаких особых шуток. То, что я забиваю много «Спартаку» и «Зениту» — это стечение обстоятельств, так просто получается, так как есть моменты. А моя позиция на поле меня устраивает», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

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