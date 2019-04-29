Бердыев: ничья со «Спартаком» закономерна, хотя «Рубин» мог добиться и большего

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал ничейный результат матча 26-го тура чемпионата России между его командой и «Спартаком» (1:1).



«Есть удовлетворение от игры во многих моментах. В целом ничья закономерна, хотя могли добиться и большего.

Думаю, нынешнее место не соответствует нашей силе, но к сожалению есть травмы, которые влияют на результат. Выбыли Гранат, Бухаров… Хотя мы надеемся на молодёжь, которая себя достаточно неплохо проявляет.

Отдельно с Сорокиным не работаем. У него повышенная агрессивность в штрафной, он не выключается из эпизодов и старается выжать максимум, в отличие от некоторых нападающих.

Насколько легко было подготовиться к «Спартаку»? Сегодня легче было, чем в остальных случаях", — передаёт слова Бердыева корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.