«Ливерпуль» продлит контракт с Окслейд-Чемберленом, не игравшим год из-за травмы

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен может в ближайшее время продлить контракт с клубом.



Как сообщает Daily Mail, руководство мерсисайдцев решило выразить поддержку и доверие 25-летнему футболисту и предложить ему продлить действующее соглашение ещё на один сезон – до лета 2023 года. При этом условия контракта останутся прежними – недельный оклад хавбека составит £ 120 тыс. (около € 140 тыс.).



Напомним, Окслейд-Чемберлен получил разрыв крестообразных связок колена в апреле прошлого года в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2). В этом месяце он вернулся на поле спустя год и принял участие в игре за молодёжную команду «Ливерпуля», а на прошлой неделе помог основной команде красных победить «Хаддерсфилд Таун» в Премьер-лиге (5:0).



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