Два человека арестованы за распространение фотографий тела Салы

Полиция арестовала двух человек в Англии за распространение в социальных сетях фотографии тела аргентинского нападающего Эмилиано Салы. В преступлении подозреваются 48-летняя женщина и 62-летний мужчина, которые, вероятно, украли фотографии из компьютера.

«Пока нет никаких доказательств того, что они украли что-либо в морге, а также нет никаких доказательств того, что кто-то из членов морга причастен к этому преступлению», — цитирует BBC представителя полиции.

28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.