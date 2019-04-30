«Челси» нацелился на защитника «Ниццы», за которым следят «Атлетико» и «Бавария»

Защитник «Ниццы» Юсеф Аталь своей игрой в нынешнем сезоне привлёк внимание европейских топ-клубов.



Как сообщает The Times, 22-летний футболист попал в список трансферных целей лондонского «Челси». Синие продолжают оспаривать трансферный запрет, наложенный на них ФИФА, и в случае его отмены предпримут попытку заполучить игрока летом. По словам издания, «Ницца» захочет выручить за Аталя не менее € 40 млн.



Помимо «Челси» за развитием Юсефа пристально следят мюнхенская «Бавария» и мадридский «Атлетико», однако, в отличие от синих, они не намерены делать предложения по игроку в летнее трансферное окно.



В нынешнем сезоне Аталь принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 6 голов и получил 6 жёлтых карточек.

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