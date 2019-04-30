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«Лион» установил ценник на Н’Домбеле, которого хочет заполучить «Реал»

«Лион» установил ценник на Н’Домбеле, которого хочет заполучить «Реал»
Футбол / Испания

«Лион» определился с ценой на полузащитника Тангая Н’Домбеле, интерес к которому проявляют сразу несколько европейских топ-клубов.

Как сообщает AS, руководство французского клуба уведомило потенциальных покупателей, что готово начать переговоры лишь с суммы в € 100 млн. По информации издания, «Лион» уже успел отклонить предложение по хавбеку в размере € 50 млн.

Тем не менее источник, близкий к Н’Домбеле, утверждает, что клуб будет готов пойти на уступки и согласиться на продажу игрока за сумму в € 70-80 млн.

Одним из главных претендентов на футболиста является мадридский «Реал», главный тренер которого Зинедин Зидан хочет видеть его в своей команде. Также побороться за 22-летнего француза готовы «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур».

«Реал» провёл переговоры с агентом Н'Домбеле
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