«Реал» провёл переговоры с агентом Н'Домбеле

Представители мадридского «Реала» встретились с агентом полузащитника «Лиона» Тангая Н'Домбеле. Об этом сообщает AS.

По данным источника, клуб решил установить первый контакт с агентом игрока, а также узнать о его ближайших планах. На покупке хавбека настаивает главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, и клуб готов удовлетворить его требование. Впрочем, приобрести Н'Домбеле будет непросто, так как им также интересуются «ПСЖ» и «Ювентус».

22-летний Н'Домбеле перешёл в «Лион» прошлым летом из «Амьена». Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах французского национального чемпионата (27 — в основном составе) и стал автором шести результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.