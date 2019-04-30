Ховард: надеюсь, «Ливерпуль» не станет чемпионом, пока я дышу

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Тим Ховард поделился мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

«Надеюсь, „Ливерпуль“ не станет чемпионом, пока я дышу. Сейчас на титул претендуют два клуба, всё решится в последних матчах. Если никто не допустит ошибку, то чемпионом станет „Манчестер Сити“. Футбол — это забавная вещь», — приводит слова Ховарда Goal.

После 36 туров «Манчестер Сити», набрав 92 очка, лидирует в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Ливерпуль» (91) — на втором месте.

В последних турах «Манчестер Сити» сыграет с «Лестер Сити» (6 мая, на своём поле) и «Брайтон энд Хоув Альбион» (12 мая, на выезде). «Ливерпулю» предстоят матчи с «Ньюкасл Юнайтед» (4 мая, в гостях) и «Вулверхэмптоном» (12 мая, дома).