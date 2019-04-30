Мерсон: «МЮ» нужны новые игроки. Сейчас клуб играет скучно и позорно

Футбольный эксперт Пол Мерсон подверг критике состав и игру «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» необходимы новые футболисты. Они должны быть топ-уровня. Кто-то из молодых вроде Хадсона-Одои и Санчо. Парни, которые будут играть с энтузиазмом и смогут поддерживать высокий темп. Демонстрировать такую игру, которую показывал старый «Манчестер Юнайтед». А нынешняя команда играет скучно и позорно", — приводит слова Мерсона «твиттер» Sky Sports News.

Напомним, что несколько недель назад «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Барселоне» (0:1, 0:3). В чемпионате Англии манкунианцы занимают шестое место после 36 туров. Следующий матч «МЮ» проведёт 5 мая на выезде с «Хаддерсфилд Таун».