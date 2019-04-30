«Наполи» и «Реал» поборются за защитника «Лиона» Ф. Менди

«Наполи» и «Реал» проявляют интерес к защитнику «Лиона» Ферлану Менди. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Calciomercato.

По данным источника, итальянский и испанский клубы рассматривают вариант с приобретением французского футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить € 40 млн.

23-летний Менди перешёл в «Лион» летом 2017 года из «Гавра» за € 5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах французского национального чемпионата (23 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Также на его счету одна голевая передача в восьми матчах Лиги чемпионов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.