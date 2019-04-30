«Атлетико» интересуется защитником «Порту» Фелипе в качестве замены Годину

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к бразильскому защитнику португальского «Порту» Аугусто Фелипе. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе «матрасников» Фелипе может стать заменой уругвайцу Диего Годину, который, скорее всего, покинет клуб летом.

29-летний Фелипе перешёл в «Порту» летом 2016 года из «Коринтианса». Сумма трансфера составила € 6,2 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах португальского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с клубом действителен до лета 2021 года.