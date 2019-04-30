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«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» принимал амстердамский «Аякс». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек, который отправил мяч в ворота «Тоттенхэма» с подачи хавбека амстердамцев Хакима Зиеша на 15-й минуте.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм» состоится 8 мая на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Напомним, победитель этого противостояния сыграет в финале турнира с победителем пары «Барселона» — «Ливерпуль».

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Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2019, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0 : 1
Аякс
Амстердам, Нидерланды
0:1 – ван де Бек – 15
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