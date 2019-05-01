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Эриксен: первые 20 минут матча игроки «Тоттенхэма» просто наблюдали за мячом

Эриксен: первые 20 минут матча игроки «Тоттенхэма» просто наблюдали за мячом
Футбол / Лига чемпионов

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (0:1).

«Мы не показали свою лучшую игру. Первые 20 минут игроки „Тоттенхэма“ просто наблюдали за мячом. Нам предстоит многое изменить до ответной встречи. „Аякс“ выглядел на нашем фоне гораздо лучше. Это хорошая команда, но мы помогли им сегодня. Это была наша вина. Второй тайм получился немного лучше.

В первом тайме мы все чувствовали, что не навязываем борьбу сопернику. Да, мы проиграли, но во втором тайме уже действовали лучше. Мы не можем продолжать говорить о травмированных игроках. В полуфинале это не имеет значения, нужно выходить и бороться. Повезло, что „Аякс“ не смог забить больше. У нас есть шанс всё изменить в Амстердаме», — приводит слова Эриксена BT Sport.

«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
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