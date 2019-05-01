Ван де Бек: «Аякс» должен завершить начатое в следующем матче с «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (1:0).



«Первые 30 минут мы провели очень хорошо. После этого „Тоттенхэм“ что-то изменил в своей схеме, и у нас возникли проблемы. 1:0 на выезде — это хороший результат. В следующем матче мы должны завершить начатое.



Мы начали хорошо, но после не играли так, как могли. Необходимо продумать план на следующую игру. Мы должны сохранять спокойствие. Я не знаю, что соперник предпримет в ответной встрече. Мы можем сыграть лучше, я в этом уверен», — приводит слова ван де Бека BT Sport.



Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм» состоится 8 мая на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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