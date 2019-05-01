Де Лигт: в матче с «Тоттенхэмом» получилась настоящая мужская битва

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Это только первый матч, но ситуация отличная. Мы забили важный гол на выезде. Жаль, что в концовке попали в штангу, ведь 2:0 было бы ещё более хорошим результатом.

Ровно так же мы играли в гостях против «Баварии», «Реала» и «Ювентуса». Знали, что «Тоттенхэм» — очень хорошая команда. Они забрасывали мяч на Льоренте, и это мешало нам прессинговать. Получилась настоящая мужская битва, но победа всё-таки осталась за нами», — приводит слова де Лигта пресс-служба УЕФА.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм» состоится 8 мая на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Напомним, победитель этого противостояния сыграет в финале турнира с победителем пары «Барселона» — «Ливерпуль».