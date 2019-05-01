«Барселона» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся 1 мая в 22:00

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. В роли его ассистентов выступят Марио Дикс и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери – Анастасиос Сидиропулос.



На предыдущих стадиях плей-офф Лиги чемпионов «Барселона» оказалась сильнее «Лиона» (0:0 и 5:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:0 и 3:0). В свою очередь «Ливерпуль» в 1/8 финала победил «Баварию» (0:0 и 3:1), после чего в четвертьфинале разгромил «Порту» (2:0 и 4:1).



Судьба второй путёвки в финал Лиги чемпионов решается в противостоянии «Тоттенхэм Хотспур» и «Аякса». Первый матч, прошедший в Лондоне накануне, 30 апреля, завершился победой команды из Амстердама со счётом 1:0.



«Барселона» — «Ливерпуль». Прогноз: букмекеры недооценивают команду Клоппа «Ливерпуль» ни разу не проигрывал на «Камп Ноу», где гостил четырежды.