Экс-врач «Спартака»: квалификация выпустивших Вертонгена медиков под сомнением

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков поделился мыслями об эпизоде в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Аякс» (0:1), в котором защитник хозяев Ян Вертонген после столкновения вернулся на поле, однако затем был заменён из-за плохого самочувствия.



«В эпизоде с травмой Вертонгена присутствовал неоправданный героизм врачей. У меня закон: если кровь льётся ручьём, игрока надо менять. Думаю, был перелом костей носа, а это уже кровоснабжение, которое можно остановить на две-три минуты. Если выпустить игрока на поле, то все манипуляции врачей сводятся к нулю.



Перелом костей носа, как правило, сопровождается сотрясением головного мозга. Этого врачи не учли, поэтому их квалификация под большим сомнением. На будущее, делать это всем докторам не рекомендую. Возвращение Вертонгена усугубило ситуацию с его травмой. Врачи пошли на это, чтобы добиться результата.



В моей практике случался подобный момент. У Йиранека был ушиб лобной области. Это не нос, так что Мартин рвался в бой. Я видел это по его стремлению, поэтому мы замотали ему голову, и он продолжил играть. Правда, когда кровь пошла снова, всё равно пришлось забрать его с поля. Но рана на лобной области – это далеко не перелом костей носа.



Было бы здорово иметь на матчах независимого врача. Есть ведь сейчас комиссары игр. Если добиться того, что слово такого врача – закон, можно ввести эту практику. Но, к сожалению, мы не такая богатая страна, чтобы держать независимого специалиста в этой области на матчах. Это нереально», — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

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