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Берлускони перенёс операцию

Берлускони перенёс операцию
Футбол / Италия

Бывший владелец «Милана», ныне один из руководителей клуба Серии C «Монца» Сильвио Берлускони перенёс операцию после диагноза «кишечная непроходимость». Операция прошла успешно, и в ближайшие дни 82-летний Берлускони будет выписан из больницы.

«Спасибо всем за ваше внимание и многочисленные сообщения, которые я получил. Я в хорошей форме и готов к избирательной кампании», — написал итальянец в «Фейсбуке».

Берлускони являлся владельцем россонери с 1986 по 2017 год. Этот период стал самым успешным в истории клуба – миланцы завоевали множество трофеев как в Италии, так и на европейской арене, восемь раз выигрывали чемпионат страны и пять раз становились обладателем Кубка Лиги чемпионов. Весной 2017 года стало известно, что Берлускони продал «Милан» китайским инвесторам.

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