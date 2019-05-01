Бербатов: когда впервые на тренировке увидел Марсьяля, подумал: «Какого черта?!»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Монако» Димитар Бербатов признался, что на первой тренировке с форвардом манкунианцев Антони Марсьялем, ранее также игравшем за монегасков, был поражён способностями игрока. Болгарский футболист выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2008 по 2012 год, а за «Монако» играл в 2014-2015 годах.

«Он тихий парень. Он похож на меня, сдерживает себя. Это неплохо. Он ещё не достиг того уровня, на котором, я думаю, он может ещё быть. На первой тренировке с ним в „Монако“ я подумал: „Какого черта?!“

Вы сразу же видите, что у этого парня что-то есть. Ему нужно, чтобы кто-то сказал: «Послушай, это неправильный путь, есть правильный путь, если ты хочешь быть лучшим", — цитирует Бербатова Mirror.