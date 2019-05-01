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«ПСЖ» в апреле — второй по худшей игре в обороне среди команд топ-5 лиг Европы

«ПСЖ» в апреле — второй по худшей игре в обороне среди команд топ-5 лиг Европы
Футбол / Англия

В апреле «ПСЖ» занял второе место по количеству пропущенных мячей среди всех команд из пяти сильнейших чемпионатов Европы. В прошлом месяце подопечные Томаса Тухеля провели в чемпионате Франции пять матчей со «Страсбургом», «Лиллем», «Нантом», «Монако» и «Монпелье».

В этих встречах «ПСЖ» одержал лишь одну победу, при этом пропустив в свои ворота 14 мячей. Больше парижан в апреле из клубов топ-5 европейских лиг не пропускал никто. Лишь «Хаддерсфилд Таун», который идёт на последнем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, также пропустил 14 голов, но сделал это в четырёх играх.

«ПСЖ» после 34 туров единолично лидирует в таблице чемпионата Франции, досрочном обеспечив себе чемпионский титул.

«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в гостевом матче Лиги 1
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