«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в гостевом матче Лиги 1

В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча состоялась на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.



На 12-й минуте мяч в собственные ворота отправил защитник «Монпелье» Амбруаз Ойонго. Через 9 минут защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе также забил в свои ворота и сравнял счёт. Во втором тайме, на 62-й минуте, полузащитник парижан Анхель Ди Мария вывел гостей вперёд. Нападающий «Монпелье» Анди Делорт снова сравнял счёт на 80-й минуте. Через 5 минут форвард Сулейман Камара забил победный гол хозяев.



«Монпелье» набрал 54 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «ПСЖ» (84) — на 1-м месте в таблице французской Лиги 1. В тройку лидеров соревнований также входят «Лилль» (68) и «Лион» (62).