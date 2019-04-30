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«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в гостевом матче Лиги 1

«ПСЖ» проиграл «Монпелье» в гостевом матче Лиги 1
Футбол / Франция

В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча состоялась на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 12-й минуте мяч в собственные ворота отправил защитник «Монпелье» Амбруаз Ойонго. Через 9 минут защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе также забил в свои ворота и сравнял счёт. Во втором тайме, на 62-й минуте, полузащитник парижан Анхель Ди Мария вывел гостей вперёд. Нападающий «Монпелье» Анди Делорт снова сравнял счёт на 80-й минуте. Через 5 минут форвард Сулейман Камара забил победный гол хозяев.

«Монпелье» набрал 54 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «ПСЖ» (84) — на 1-м месте в таблице французской Лиги 1. В тройку лидеров соревнований также входят «Лилль» (68) и «Лион» (62).

Франция - Лига 1. 34-й тур
30 апреля 2019, вторник. 20:00 МСК
Монпелье
Монпелье
3 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 – Ойонго – 12 (автогол), 1:1 – Кимпембе – 21 (автогол), 1:2 – Ди Мария – 62, 2:2 – Делорт – 80, 3:2 – Камара – 85
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