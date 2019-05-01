Шейдаев: хотел бы, чтобы Гулиев играл в сборной Азербайджана

Нападающий «Крыльев Советов» и сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев признался, что хотел бы выступать в национальной команде вместе с полузащитником «Спартака» Аязом Гулиевым, который ещё не заигран ни за одну сборную.

«Мы давно не говорили об этом. Он уже и так высказал свою точку по этому поводу. Если он у меня попросит совета, что бы ему предложил? Думаю, он и сам всё понимает без меня. Конечно, хотел бы, чтобы такой футболист выступал в сборной Азербайджана. Он мой близкий друг, как брат. Я бы хотел, чтобы мой брат играл в сборной Азербайджана», — цитирует Шейдаева Azerisport.

С 2011 года Гулиев выступает за юношеские сборные России различных возрастов. В 2015 году стал вице-чемпионом Европы среди юношей (U19). С 2015 года привлекается в молодёжную сборную.