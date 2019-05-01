«Порту» сделал заявление по ситуации с Касильясом

«Порту» выступил с заявлением по ситуации с голкипером команды Икером Касильясом, который сегодня, 1 мая, перенёс сердечный приступ.

«Икер Касильяс перенёс острый инфаркт миокарда во время утренней тренировки в среду в учебно-тренировочном центре „ПортуГайя“ в Оливале. Занятие было незамедлительно прервано, чтобы оказать помощь вратарю команды, который в настоящее время находится в госпитале. Касильяс здоров, состояние его здоровья стабильно, проблема с сердцем решена», — сказано в заявлении на официальном сайте «Порту».

Касильяс перешёл в «Порту» летом 2015 года из «Реала», в первой команде которого он провёл 16 лет, в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 35 мячей. Его контракт с «драконами» рассчитан до лета 2020 года. По согласованию сторон соглашение может быть продлено ещё на один сезон.