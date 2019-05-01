Хави — о противостоянии Пике и Салаха: у Жерара не будет лёгкого вечера

Легенда «Барселоны» Хави, ныне выступающий за катарский «Аль-Садд», высказался о предстоящем противостоянии игроков в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов между его бывший клубом и «Ливерпулем».

«Форма Пике в последние месяцы показывает, почему он остаётся одним из лучших центральных защитников в мире. Салах будет одним из самых больших испытаний для него в этом сезоне, и я уверен, что у Пике не будет лёгкого вечера.

Что касается противостояния Месси и Алисона, то ничего не изменилось. Месси по-прежнему является лучшим игроком на планете и величайшим футболистом всех времён. Алисон — очень хороший вратарь, и ему придётся сыграть один из своих лучших матчей, если он хочет остановить Месси", — цитирует Хави Mirror.