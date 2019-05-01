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Коке: только «Барселона» играет в качественный футбол

Коке: только «Барселона» играет в качественный футбол
Футбол / Лига чемпионов

Полузащитник «Атлетико» Коке отметил, что считает «Барселону» главным фаворитом в борьбе за победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Для меня, только „Барселона“ играет в качественный футбол. Думаю, каталонцы — фавориты в борьбе за победу в Лиге чемпионов. Если Месси играет хорошо, то соперник мало что может сделать. В современном футболе нет никого похожего на него», — приводит слова Коке Marca со ссылкой на RNE.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 1 мая, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Ответная встреча пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В другом полуфинале турнира встречаются «Тоттенхэм Хотспур» и «Аякс».

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