Линекер — о голе Месси со штрафного: маленький гений бросает вызов логике

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер восхитился игрой нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Напомним, аргентинский форвард стал автором дубля в этой встрече.

«Вау! Месси забивает свой 600-й гол за «Барселону». Такой хороший штрафной удар вы едва когда-либо увидите. Маленький гений бросает вызов логике», — написал Линекер в «Твиттере».

В нынешнем сезоне на клубном уровне Месси принял участие в 46 матчах, отметился 48 результативными ударами и 22 голевыми передачами. Он возглавляет гонку бомбардиров в Примере и Лиге чемпионов.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».