Марселино: «Валенсия» хочет принять участие в двух финалах

Главный тренер «Валенсии»​ Марселино поделился ожиданиями от первого полуфинала Лиги Европы против «Арсенала». Матч состоится сегодня, 2 мая, начало игры — в 22:00 по московскому времени.



«В оценке соперника мы отталкиваемся от матча „Арсенала“ против „Наполи“. Не надо заблуждаться – нам противостоит первоклассная команда, мощная и играющая на своем поле. Нам будет предельно тяжело, но надеюсь и лондонцам тоже. Я убеждён, что игроки прекрасно осознают, насколько важный это момент. Мы с ними на одной волне, ведь провели вместе уже 55 матчей и пережили немало трудностей. Мы противостояли сильным командам, и у нас самих много талантливых футболистов.



Мы хотим принять участие в двух финалах (в Кубке Испании и Лиге Европы), так как хотим радовать болельщиков, а также потому, что это станет доказательством нам самим, что мы движемся в верном направлении. Однако это сложно. Если мы за сотню лет ни разу не участвовали в двух финалах в один год, то это потому, что это непросто. Так давайте постараемся», — цитирует Марселино пресс-служба УЕФА.





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