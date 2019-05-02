Петржела: хотел бы поздравить Семака с завоеванием золотых медалей

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение по поводу преимущества петербургской команды в нынешнем сезоне в Премьер-Лиге над остальными клубами.

«В Чехии мало показывают российский чемпионат, поэтому мне сложно давать развернутый анализ. Я видел всего несколько игр «Зенита», в том числе неудачный матч в Праге со «Славией». Мне кажется, «Зенит» просто сильнее, возможно, не пошли дела у конкурентов. Но так или иначе факт остаётся фактом: «Зенит» — лучшая команда в российском чемпионате.



Хорошо помню Сергея Семака как игрока – он много раз играл против нас. Отличный футболист! Но лично не знакомы, хотя слышал о нём очень много хорошего. Хотел бы поздравить его с завоеванием золотых медалей. В успехе «Зенита» его огромная заслуга. Я, кстати, сразу сказал, что «Зенит» сделал правильный выбор, назначив главным тренером именно Семака. И, как видите, оказался прав», — цитирует Петржелу Bobsoccer.