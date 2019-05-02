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Агент Касильяса рассказал, как у футболиста произошёл сердечный приступ

Фото: instagram.com/ikercasillas/
Агент Касильяса рассказал, как у футболиста произошёл сердечный приступ
Футбол / Прочие турниры

Карлос Кутропия, агент вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказал, как футболист перенёс сердечный приступ во время тренировки.

«У Икера была интенсивная тренировка во вторник и ещё одна – в среду утром. В середине второго занятия он почувствовал себя нехорошо и ощутил боль в груди, рту и руках. Мы невероятно благодарны медицинскому штабу «Порту», который так быстро доставил Икера в больницу.

Он не падал в обморок и не терял сознания. Икер плохо себя чувствовал, но не думал, что у него сердечный приступ. Он не осознавал, что с ним происходит, и узнал обо всём уже после операции. У Икера никогда не было симптомов, указывающих на проблемы с сердцем, и подобная ситуация произошла с ним впервые. Все были шокированы этой новостью», — цитирует Кутропию Daily Mail.

Касильяс перенёс сердечный приступ. Он может завершить карьеру
К счастью, жизнь знаменитого вратаря вне опасности.
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