Агент Касильяса рассказал, как у футболиста произошёл сердечный приступ

Карлос Кутропия, агент вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказал, как футболист перенёс сердечный приступ во время тренировки.



«У Икера была интенсивная тренировка во вторник и ещё одна – в среду утром. В середине второго занятия он почувствовал себя нехорошо и ощутил боль в груди, рту и руках. Мы невероятно благодарны медицинскому штабу «Порту», который так быстро доставил Икера в больницу.



Он не падал в обморок и не терял сознания. Икер плохо себя чувствовал, но не думал, что у него сердечный приступ. Он не осознавал, что с ним происходит, и узнал обо всём уже после операции. У Икера никогда не было симптомов, указывающих на проблемы с сердцем, и подобная ситуация произошла с ним впервые. Все были шокированы этой новостью», — цитирует Кутропию Daily Mail.

Касильяс перенёс сердечный приступ. Он может завершить карьеру К счастью, жизнь знаменитого вратаря вне опасности.