Кутузов: Роналду снимал футболку и долго анализировал каждый сантиметр тела

Бывший нападающий сборной Беларуси Виталий Кутузов рассказал об увлечённости нынешнего форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду своим телом. Кутузов выступал вместе с именитым португальцем в лиссабонском «Спортинге».

«Он тренировался очень много и усердно, не как звезда, а больше, чем мы. Он следил за своим телом более тщательно, нежели среднестатистический футболист. Я не видел никого, кто бы придавал этому аспекту столько внимания. В раздевалке он снимал футболку и надолго оставался без неё. Он анализировал каждый сантиметр своего тела. Плечи, живот, ноги… Он проводил много времени, спрашивая нас всех, как стать сильнее, но он делал это не для обложек журналов. Он просто хотел стать самым лучшим футболистом», — цитирует Кутузова La Gazzetta dello Sport.