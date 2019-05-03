«Барселона» высмеяла опрос УЕФА о лучшем игроке недели в Лиге чемпионов

«Барселона» в «Твиттере» отреагировала на голосование за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

К посту, где УЕФА предлагал выбрать лучшего игрока главного европейского клубного турнира на текущей неделе, аккаунт каталонского клуба прикрепил сообщение со следующими словами: «Вы это серьёзно?».

Сине-гранатовые явно акцентировали внимание на том, что победы в номинации достоин их капитан Лионель Месси, который в первом полуфинальном матче ЛЧ с «Ливерпулем» (3:0) отметился дублем.

Напомним, конкурентами аргентинского форварда в голосовании за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов являются его одноклубник Луис Суарес и Френки де Йонг с Донни ван де Беком, представляющие «Аякс», который в гостях минимально обыграл «Тоттенхэм Хотспур» (1:0).