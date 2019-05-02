«Челси» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне принимал лондонский «Челси». Встреча прошла на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте-на-Майне и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий «Айнтрахта» Лука Йович, отличившийся на 23-й минуте после передачи полузащитника Филипа Костича. Перед свистком на перерыв счёт сравнял форвард «Челси» Педро Родригес, голевой пас отдал хавбек Рубен Лофтус-Чик.

Ответную игру «Айнтрахт» и «Челси» проведут в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 9 мая. Начало матча запланировано на 22:00 мск.

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