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«Челси» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы

«Челси» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне принимал лондонский «Челси». Встреча прошла на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте-на-Майне и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий «Айнтрахта» Лука Йович, отличившийся на 23-й минуте после передачи полузащитника Филипа Костича. Перед свистком на перерыв счёт сравнял форвард «Челси» Педро Родригес, голевой пас отдал хавбек Рубен Лофтус-Чик.

Ответную игру «Айнтрахт» и «Челси» проведут в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 9 мая. Начало матча запланировано на 22:00 мск.

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Лига Европы. 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2019, четверг. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1 : 1
Челси
Лондон, Англия
1:0 – Йович – 23, 1:1 – Родригес – 45
«Айнтрахт» — короли Лиги Европы. Сломали «Бенфику» и рекламные щиты за воротами
И вышли в полуфинал после 2:4 в первом матче.
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