«Айнтрахт» — короли Лиги Европы. Сломали «Бенфику» и рекламные щиты за воротами

Если кто-то лениво скажет, что в Лиге Европы нет таких разрывных сюжетов, как в Лиге чемпионов, то этот кто-то просто не хочет их искать. Пока «Валенсия» и «Арсенал» буднично проходили в полуфинал, а «Челси» едва не придумал себе проблемы со «Славией» на ровном месте (чехи в любом случае заслуживают огромного уважения за эту кампанию), «Айнтрахт» во Франкфурте принимал «Бенфику». Немцам нужно было отыграться за 2:4 в ужасно сложившемся первом матче (удаление на 20-й минуте, пенальти и 1:4 в начале второго тайма), и они сумели это сделать. Франкфурт — настоящие короли этого розыгрыша Лиги Европы как на поле, так и за его пределами. Клуб и команда генерируют сюжеты на каждом шагу, смотрите сами.

Последние в Европе. Из еврокубков вылетела даже «Бавария», забравшая перед началом сезона у «Айнтрахта» тренера Нико Ковача. Ни Дортмунда, ни тем более «Шальке», ни даже какого-нибудь Гладбаха у Германии в еврокубках не осталось, и команда от которой этого ждали меньше всего, выжила в Европе дольше всех. Ади Хюттер, сменивший Ковача, говорит, что ему приятен факт того, что «Айнтрахт» остаётся в игре, когда остальные переключились исключительно на Бундеслигу, но добавляет: ему ещё важнее тот стиль игры, в котором действует команда.

Тренер. Хюттер — один из тех тренеров, что ставят концептуальный футбол без поправки на желания и возможности футболистов. Даже на сборах «Айнтрахт» прессинговал ввосьмером у чужой штрафной, а в сезоне матчи команды почти всегда интересно смотреть: в отличие от большинства встреч немецкого чемпионата, погрязшего в однообразности, Франкфурт реализует тренерскую мысль. Шикарно подошли команде, пробегающей почти всегда больше соперника, Йович и Ребич, а стиль Хюттера лучше всего охарактеризует его же фраза: «Мы всегда остаёмся голодными и наслаждаемся футболом». Впрочем, тренер понимает, что из-за концептуальности игры первая же серьёзная полоса неудач приведёт к критике. Поэтому он рад, что удачная серия продолжается. «Успех делает тебя сексуальным», — говорит этот 49-летний мужчина.

Судьи помогли «Бенфике» и «Наполи» вылететь. Главное из матчей Лиги Европы В одном случае засчитали гол из «вне игры», а в другом зафиксировали сомнительный офсайд.

Футболист. Себастьян Роде зимой возвращался домой, но попал неизвестно откуда и неизвестно куда. Пять лет назад Роде считался восходящей звездой и отличным оборонительным универсалом — его трансфер в «Баварию» выглядел заслуженным. Пеп Гвардиола использовал Роде на разных позициях, но это его и погубило — определённой позиции у Себа так и не нашлось, назвать его полузащитником или защитником было сложно. После «Баварии» Роде уехал в Дортмунд, но это тоже было ошибкой — во-первых, он попал в турбулетный период, а во-вторых, Дортмунд — это не то место, где нужно спасать карьеру. Роде докатился до второй команды «Боруссии» и матчей в Регионаллиге, а его фамилия чаще использовалась в ехидных фанатских мемах.

Болельщики «Айнтрахта» радуются выходу в полуфинал Лиги Европы Фото: TF-Images/Getty Images

Спустя пять лет путешествий Себ вернулся во Франкфурт, но это уже совсем другая команда: из-за трансферной политики (весьма успешной, к слову) в клубе не смотрят в паспорт игроку, а потому в поле редко появляется больше двух немцев. Упав с небес во Франкфурт, Роде тем не менее моментально стал основным футболистом, и Хюттер чётко видит в нём центрального полузащитника. Именно Роде вывел «Айнтрахт» в полуфинал Лиги Европы: его удар-протык с линии штрафной во втором тайме стал фатальным для «Бенфики». Когда за несколько минут до финального свистка футболиста меняли, стадион проводил его стоячей овацией. Мюнхен и Дортмунд уже давно не в Европе, а Себастьян Роде, над которым в этих городах или смеялись, или обречённо вздыхали, в полуфинале еврокубка. Шикарная история.

Болельщик «Бенфики» перепутал города. Он приехал не в тот Франкфурт! На матч Лиги Европы с «Айнтрахтом»

Болельщики. Вполне может показаться, что фанатам «Айнтрахта» нечего делать. Гладбахская «Боруссия» в Лиге Европы не играет, и болельщики «орлов» в одиночку колонизируют Европу. На групповом этапе Франкфурт играл в Риме с «Лацио», и матч уже ничего не решал — за сутки до игры было продано всего 12 000 билетов. Удивительно, что из них всего 2 000 билетов были проданы болельщикам «Лацио», домашней команды, всё остальное растащили франкфуртские варвары, которых в итоге на стадионе было около 12 000.

Остановило ли такое достижение этих ребят? Нет, конечно. В плей-офф снова Италия — и заявки на билеты в гостевой сектор миланского стадиона подают 20 000 болельщиков «Айнтрахта» — попадают 13 500. В Лиссабон Франкфурт вывозит 10 000 фанатов, и можно только с лёгким ужасом представить, что случится с Лондоном в день полуфинальной игры. Почти наверняка город заговорит на немецком с гессенским выговором.

Страсть. Последние минуты матча с «Бенфикой» и мгновения после финального свистка — лучший ответ для снобов, которые говорят, что Лига Европы не нужна. Тут всё покадрово. Нападающий «Бенфики» Харис Сеферович в ярости орёт по-балкански на пустоту — по его лицу градом катится пот, и по нему можно легко предположить, что до Лиссабона Сеферович играл именно за «Айнтрахт» (а теперь очень хотел подвинуть немцев из полуфинальной четвёрки).

Тренерский штаб Франкфурта обнимается так же романтично, как и вчера штаб «Тоттенхэма». Кто-то из футболистов «Айнтрахта» поливает товарищей водой из бутылки. Юный Фелиш, уже обречённый быть новым Роналду, покидает поле, с трудом пряча слёзы под пышной причёской. И фанаты, которым мало место на выездных секторах, с трудом находят его и на родной трибуне: они прорываются к полю, и стюарды зря стараются удержать их за рекламным щитом. Щит сломан под натиском восторженных «орлов», но на поле они не бегут.



Им не нужно на поле. Им нужно в Лондон.