Экс-президент «Днепра»: братья Суркисы готовят иск к Порошенко

Бывший президент «Днепра» Игорь Коломойский рассказал, что братья Игорь и Григорий Суркисы обратятся иск в суд Англии на президента Украины Петра Порошенко. Причиной судебной тяжбы является дело о национализации «Приватбанка».

По данным СМИ, почётный президент федерации футбола Григорий Суркис и владелец киевского «Динамо» Игорь Суркис потеряли в «Приватбанке» около 8 млрд гривен.

«Порошенко вёл переговоры с Суркисами. Это будет предметом иска к Порошенко, как только он перестанет быть президентом. Я знаю это точно, что готовится к нему иск в Англии от Суркисов», – сказал Коломойский в эфире YouTube-канала BIHUS info.

Правительство Украины в декабре 2016 году по предложению Национального банка и акционеров «Приватбанка», крупнейшими из которых тогда были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка. В апреле 2019 года лкружной административный суд Киева, рассмотрев иск Коломойского, признал незаконной национализацию украинского «Приватбанка».