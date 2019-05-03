Точилин второй месяц подряд признан лучшим тренером месяца в ФНЛ

Второй месяц подряд лучшим тренером Футбольной национальной лиги по версии лиги стал наставник «Сочи» Александр Точилин.



В прошлом месяце «Сочи» смог набрать 13 очков из 15 возможных, впервые в сезоне поднявшись на второе место и закрепившись на нём. При этом в числе поверженных оказались «Томь», «Чертаново», «Луч» в гостях, а также лидер первенства «Тамбов».

В голосовании болельщиков с большим отрывом победил главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский, набравший 54,2% голосов. На втором месте – Точилин из «Сочи» (21%). Третье же осталось за наставником «Химок» Андреем Талалаевым, в пользу которого высказалось 17,1% проголосовавших, сообщает официальный сайт Футбольной национальной лиги.