«Бока Хуниорс» стала обладателем Суперкубка Аргентины. В матче, в котором разыгрывался трофей, команда из Буэнос-Айреса оказалась сильнее «Росарио Сентраль».



В основное время встречи соперники не сумели выявить победителя и даже не отметились ни одним голом. В дополнительное время командам также не удалось забить, после чего стартовала серия пенальти, в которой победу одержала «Бока Хуниорс», чьи игроки реализовали шесть ударов против пяти у «Росарио Сентраль».



Таким образом, «Бока Хуниорс» впервые в своей истории завоевала Суперкубок Аргентины, который разыгрывается с 2012 года. За свою 114-летнюю историю клуб 27 становился чемпионом Аргентины и трижды – обладателем Кубка страны. Ещё шесть раз команде из Буэнос-Айреса удавалось завоевать Кубок Либертадорес.

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