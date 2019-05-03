«Молодёжка» «Арсенала» вырвала ничью у «Локомотива», проигрывая со счётом 0:2

В 27-м туре молодёжного первенства России «Арсенал» принимал московский «Локомотив». Матч прошёл на поле ДЮСШ «Арсенал» в Туле и завершился со счётом 2:2.



Гости вышли вперёд уже на 4-й минуте благодаря точному удару с пенальти полузащитника Николая Титкова. На 34-й минуте «железнодорожники» удвоили преимущество, вновь забив с 11-метровой отметки – на этот раз отличился нападающий Тимур Сулейманов. До перерыва «Арсенал» успел сократить отставание – на 40-й минуте забил защитник Александр Осипов. На Хозяева в итоге сумели уйти от поражения благодаря точному удару хавбека Георгия Сулаквелидзе на 78-й минуте.



«Локомотив» набрал 50 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Арсенал» (51) располагается строчкой выше.

