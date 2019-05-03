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«Молодёжка» «Арсенала» вырвала ничью у «Локомотива», проигрывая со счётом 0:2

«Молодёжка» «Арсенала» вырвала ничью у «Локомотива», проигрывая со счётом 0:2
Футбол / РПЛ

В 27-м туре молодёжного первенства России «Арсенал» принимал московский «Локомотив». Матч прошёл на поле ДЮСШ «Арсенал» в Туле и завершился со счётом 2:2.

Гости вышли вперёд уже на 4-й минуте благодаря точному удару с пенальти полузащитника Николая Титкова. На 34-й минуте «железнодорожники» удвоили преимущество, вновь забив с 11-метровой отметки – на этот раз отличился нападающий Тимур Сулейманов. До перерыва «Арсенал» успел сократить отставание – на 40-й минуте забил защитник Александр Осипов. На Хозяева в итоге сумели уйти от поражения благодаря точному удару хавбека Георгия Сулаквелидзе на 78-й минуте.

«Локомотив» набрал 50 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Арсенал» (51) располагается строчкой выше.

Россия - Молодёжное первенство. 27-й тур
03 мая 2019, пятница. 13:00 МСК
Арсенал-мол.
Тула
2 : 2
Локомотив-мол.
Москва
0:1 – Титков – 4 (пен), 0:2 – Сулейманов – 34 (пен), 1:2 – Осипов – 40, 2:2 – Сулаквелидзе – 68
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