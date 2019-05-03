Гвардиола: «Ливерпуль» — сложнейшее испытание для меня в Премьер-лиге

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о борьбе с «Ливерпулем» за чемпионский титул английской Премьер-лиги.

«Да, в этой лиге «Ливерпуль» — сложнейшее испытание для меня. Всегда приятно стать чемпионом, и это всегда трудно. Но нынешний сезон особенный. Непросто снова бороться за титул, когда набрал 100 очков в прошлой кампании. Игрокам сложно долго оставаться на таком уровне, но нам это удалось», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Манчестер Сити», набрав 92 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Ливерпуль» (91) занимает второе место. До конца сезона обеим командам осталось провести по две игры.

Посмотреть календарь матчей Премьер-лиги можно на «Чемпионате».