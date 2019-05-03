Самая жуткая травма года в чемпионате Боливии. Нога игрока сложилась пополам

Полузащитник «Роял Пари» Матео Соч получил жуткую травму в матче чемпионата Боливии с «Блумингом» (3:2).

На 78-й минуте при счёте 2:2 игрок «Блуминга» Леонардо Упарука грубейшим образом сфолил на Соче, в результате чего нога пострадавшего буквально сложилась пополам. Сразу после инцидента на поле произошла заварушка между игроками, а Упарука получил красную карточку.

В результате фола Соч получил перелом голени и малоберцовой кости.

«Хочу поблагодарить каждого, кто написал мне, оказав тем самым поддержку и выразив любовь. Чувствую себя хорошо. Скоро вернусь», — цитирует Соча Elsalvador со ссылкой на его страницу в «Фейсбуке».

22-летний Соч перешёл в «Роял Пари» в январе 2019 года из «Хуачипато».