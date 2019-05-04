Вице-президент «Барселоны»: нравится Погба

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

«Всем нравится Погба. Но не каждый игрок, который нам нравится, попадает в „Барселону“. Мне он очень нравится, нельзя сомневаться в качествах, которыми обладает Погба. Но то же самое можно сказать о Мохамеде Салахе или Эдене Азаре — они игроки мирового уровня. Но не все игроки мирового уровня и те, кто мне нравится, оказываются в „Барселоне“. Что клубу нужно сделать, так это убедиться, что футболисты, которые находятся в команде, чувствуют себя счастливыми», — цитирует Местре Marca.

«Барселона» досрочно выиграла чемпионат Испании. Сине-гранатовые вышли также в финал Кубка Испании и, разгромив «Ливерпуль» (3:0) в первом матче, близки к выходу в финал Лиги чемпионов.