Виллиан может перейти из «Челси» в «Барселону» за € 35 млн

«Барселона» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Челси» Виллиану. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него € 35 млн.

Напомним, в прошлом году «Барселона» предлагала за Виллиана € 60 млн, но с тех пор стоимость игрока снизилась.

В нынешнем сезоне 30-летний бразильский полузащитник принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 3 мяча и 6 голевых передач.

За «Челси» Виллиан играет с 2013 года. В лондонский клуб бразилец перешёл из «Анжи», где провёл меньше одного сезона. Действующий контракт хавбека с синими рассчитан до лета 2020 года.