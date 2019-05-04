Кононов: постоянно работаем с игроками, чтобы побеждать, показывая хорошую игру

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал комментарий к предстоящему матчу 27-го тура РПЛ с «Уралом».

«У нас будет играть вратарь Максименко. Если не считать травмированных, все остальные игроки готовы к матчу. Да, у нас есть кадровые проблемы, но на данный момент нас это в меньшей степени интересует. Верю в каждого игрока, каждому даны задания. Надеюсь, они будут играть строго, дисциплинированно и с самоотдачей.

Критика важна, но, конечно, она должна вдохновлять. Думаю, для нас критика — это сейчас мотивация. Мы понимаем, что нам нужно выигрывать матчи и при этом показывать хорошую игру. Мы постоянно на эту тему работаем с игроками", — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».