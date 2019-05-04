Дюгарри: не хочу видеть Моуринью в «ПСЖ», он стал карикатурой на самого себя

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри отметил, что не хотел бы видеть португальского специалиста Жозе Моуринью на посту главного тренера «Пари Сен-Жермен». Ранее сообщалось, что Моуринью готов рассмотреть предложение парижан в случае отставки Томаса Тухеля.



«Нет, не хочу видеть его в „ПСЖ“, он мне больше не нравится. Моуринью заблудился в своём футболе, в отношении и стал карикатурой на себя. Если бы он мог слушать голос сердца, то может быть, но сейчас я против его манипуляций», — приводит слова Дюгарри L'Equipe.

Напомним, последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который специалист покинул в декабре 2018 года. Ране португалец возглавлял такие команды, как «Челси», «Интер», «Реал» и другие.