Гвардиола поздравил «Брешию» с возвращением в Серию А

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил «Брешию», за которую выступал в бытность игроком, с возвращением в Серию А.

«С наилучшими пожеланиями заслуженного возвращения в Серию А! Очень рад за всех вас, особенно за Эдоардо Пьовани (один из тренеров „Брешии“. — Прим. „Чемпионата“). „Брешия“ — незабываемая команда и город!» — написал 48-летний специалист в своём "твиттере".

Напомним, Гвардиола выступал за «Брешию» с 2001 по 2002 год. После этого на правах свободного агента он перешёл в «Рому», а затем снова на полгода вернулся в стан бело-голубых. В составе «Брешии» провёл 25 матчей и отметился 3 результативными ударами.

В последний раз «Брешия» выступала в итальянской Серии А 8 лет назад — в сезоне-2010/11.